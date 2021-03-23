В ближайшие выходные в Петербурге изменится маршрут трамваев №9, №38 и №51

В ближайшие выходные, с 5:30 часов 27 марта (суббота) до 5:30 часов 29 марта (понедельник) будет изменят движение трамваев №№9, 38 и 51 в связи с ремонтными работами.

По информации пресс-службы СПб ГУП «Горэлектротранс», аварийный ремонт кабелей постоянного тока закроет трамвайное движение по Пискаревскому проспекту от остановки «Проспект Мечникова» до остановки «Ж/д станция Ручьи». Изменения затронут три трамвайных маршрута.

Так, трамвай №9 будет следовать от станции «Ж/д станция Ручьи» по действующей трассе до остановки «Станция метро «Удельная»». Движение трамвая №38 полностью закрыто, подвижной состав передан на маршрут №51. Маршрут №51, в свою очередь, будет ездить от остановки «Суздальский проспект» по действующей трассе до проспекта Науки, далее по проспекту Науки и Тихорецкому проспекту до Политехнической улицы и к конечной остановке «Ж/д станция Кушелевка».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ограничат движение в тоннеле судопропускного сооружения С-1.