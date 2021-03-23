В ночь на 24 марта в Петербурге разведут Дворцовый мост

В ночь с 23 на 24 марта в Северной столице производится технологическая разводка Дворцового моста, информирует СПб ГБУ «Мостотрест».

Движение по Дворцовому мосту грядущей ночью будет прекращено в период с 1:10 до 2:50 часов и с 3:10 до 4:55 часов. Отметим, что в течение недели специалисты «Мостотреста» проводят технологические разводки петербургских мостов в рамках подготовки к началу навигационного сезона, когда переправы разводятся регулярно.

Так, прошлой ночью разводили Большеохтинский и Биржевой мосты, а завтра проверка ожидает Литейный, Дворцовый и Тучков мост. Добавим, что навигация в Северной столице, как правило, начинается с середины апреля, когда окончательно устанавливается теплая погода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ходе ремонтных работ небезызвестного «моста глупости». Его закрыли после очередной аварии.