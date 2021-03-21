Петербуржцам показали, как проходит ремонт «Моста глупости»

Сейчас он окружен забором и строительными лесами. Ожидается, что работы продлятся до середины мая.

Петербуржцам показали, как сейчас выглядит мост на Софийской улице, который горожане прозвали «Мостом глупости». Рядом с ним появился забор и строительные леса – специалисты планируют проверить состояние балок. Снимки появились сегодня, 21 марта, в социальной сети «Вконтакте» в официальной группе моста.

Движение под переправкой остановили с 13 марта, чтобы сделать ремонт. Он будет длиться до 15 мая 2021 года. Перекрытый участок можно объехать по Ленсоветовской дороге. Ожидается, что после ремонта под мостом смогут ездить «Газели», высотой до 4,5 метров. Это уменьшит количество различных дорожных происшествий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «ГАЗель» застряла под мостом на Южном шоссе после закрытия «моста глупости».