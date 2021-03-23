Задерженный губернатор Пензенской области Белозерцев не считает себя коррупционером

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил отставки главы Пензенской области в связи с утратой доверия. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил отставки главы Пензенской области в связи с утратой доверия. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отрицает вину в коррупции и удивляется аресту. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

Литвинович посетила Белозерцева в изоляторе временного содержания на Петровке.

«Виновным себя не признает. Арест стал для него неожиданностью. Говорит, что Путин его назначил, претензий к нему не было, работал он хорошо, все госпрограммы выполнял. И вообще, говорит, я — патриот»,— написала Литвинович в социальной сети.

По ее словам, Иван Белозерцев в камере один, и чувствует он себя удовлетворительно.

В изоляторе временного содержания находятся все фигуранты дела.

В частности супруга бывшего сенатора Евгения Шпигель, сам же Борис Шпигель под наблюдением врачей в больнице.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что следователи проводят обыски по делу о взятках в поликлинике МВД Петербурга.