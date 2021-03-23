В Петербурге с 25 марта дорожные работы ограничат движение на нескольких улицах

Ознакомиться с ограничениями подробнее, а также с маршрутами объездов можно на сайте ГАТИ. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Ознакомиться с ограничениями подробнее, а также с маршрутами объездов можно на сайте ГАТИ. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С четверга в Северной столице на длительное время перекроют сразу несколько улиц, уведомляет пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, на пересечении улиц Комсомола и Михайлова реконструкция светофоров ограничит проезд до 15 мая. Кроме того, на Железнодорожном проспекте с 25 марта начнется прокладка инженерных путей на участке от улицы Седова до Бабушкина — дорогу перекроют до 17 апреля.

Масштабные ремонтные работы на боковом проезде улицы Руставели от проспекта Науки до улицы Верности закроют движение сразу до октября 2022 года, в течение полутора лет на этом участке будут прокладывать теплосеть. По аналогичной причине запретят проезд у первого корпуса дома №73 по проспекту Науки.

Кроме того, с 26 марта по 14 апреля перекроют Михайловский переулок на участке от Балтийской улицы до Швецова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАТИ продолжит следить за состоянием крыш и фасадов зданий с помощью квадрокоптеров.