За сутки в Петербурге две девочки стали жертвами надругательства, а в Ленобласти вскрыли эпизоды изнасилования школьницы

В Петербурге за сутки двое подростков стали жертвами сексуального насилия – нападения произошли накануне, 22 марта. В тот же день Ленинградской области на счет одного подозреваемого в развратных действиях записали два изнасилования одной и той же девочки, которые могли быть совершены в период с 2018 по 2020-й год.

Как стало известно Gazeta.SPb, один из инцидентов произошел в Петергофе. На 13-летнюю девочку напали в мотеле-сауне. Отец школьницы, который пришел в полицию, рассказал, что над девочкой надругался 31-летний гражданин Узбекистана, разнорабочий мотеля, который там же и жил.

Злоумышленника уже задержали, по факту было возбуждено уголовное дело.

В тот же день девочку попытались изнасиловать в Приморском районе Петербурга. На 15-летнюю петербурженку напали в коридоре общежития, где она проживает вместе с матерью. Судя по всему, юная петербурженка смогла отбиться. Долго скрываться у нападавшего не вышло – его задержали примерно через 20 минут после того, как мать потерпевшей обратилась к правоохранителям.

Сейчас они решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ленинградской области следователи из Всеволожского района пополнили материалами дело в отношении жителя Норильска, которого задержали еще в ноябре прошлого года. Его поймали после того, как он совершал с 15-летней школьницей в Мурино развратные действия.

Теперь в дело добавили два эпизода об изнасиловании. По версии следствия, злоумышленник дважды надругался над одной и той же несовершеннолетний в период с января 2018-го года по 20 сентября прошлого года. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, как связь со школьницами доводит жителей Петербурга и Ленобласти до уголовных дел.