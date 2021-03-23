Киркоров перепутал Бузову со «старушкой»: певица в костюме Розовой Пантеры покинула шоу «Маска»

В эфире телеканала НТВ вышел очередной выпуск шоу “Маска”. Проект покинула Розовая Пантера, за которой скрывалась певица и телеведущая Ольга Бузова.

Члены жюри были ошеломлены, когда Бузова сняла маску.

Больше всех был шокирован Филипп Киркоров, который полагал, что под маской прячется “старушка”.

“Как мне было сложно спрятать свой узнаваемый и потрясающий вокал под маской. Я прибегала к субтонам и мелизмам”, – делится певица.

Бузова даже немного обиделась на то, что король российской эстрады не узнал ее.

“Как ты меня, свою музу, свою девочку не узнал? Сколько я тебе давала подсказок! Сколько я говорила, чтобы ты меня отшлепал” – восклицала Ольга.

К слову, Регина Тодоренко, которая, также, входит в состав жюри, не меньше Киркорова удивилась, увидев “в Пантере” Бузову.

Ранее gazeta.spb.ru. писала о том, что Ольга Бузова рассказала о своей госпитализации. Причину, по которой певица оказалась в больнице так и не названа. Она лишь отметила, что ей предстоит «пройти сложный путь».