На новую «Карту жизни» исследователи Йельского университета нанесли неизвестных живых существ

При создании карты ученые также оценили численность исследователей, занимающихся поиском новых форм жизни. Фото: pixabay

При создании карты ученые также оценили численность исследователей, занимающихся поиском новых форм жизни. Фото: pixabay

Сотрудники Йельского университета разработали новую «Карту жизни», на которую нанесены места на Земле, где пока не удалось обнаружить жизнь. Об этом говорится в научном журнале Nature Ecology & Evolution.

Сообщается, что новая база данных поможет биологам выбирать места для будущих исследований.

Глобальные изменения в окружающей среде говорят о том, что многие живые существа вымрут раньше, чем мы о них узнаем.

Поэтому Уолтер Джетц, автор проекта, решил быстро закрыть эти пробелы в знаниях.

В работе над исследованием использовались данные об области обитания 32 тыс. наземных позвоночных.

В частности была необходима информация о дате их открытия и биологических характеристиках.

Эти сведения позволили ученым предположить, в каких местах будут открыты еще неизвестные виды.

Наиболее перспективными регионами для будущих открытий ученые назвали Бразилию, Колумбию, Индонезию и Мадагаскар.

Различные виды еще неизвестных рептилий и амфибий предположительно скрываются в индо-малайских лесах.

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