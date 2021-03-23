Проблемные дома застройщика «Норманн» обещают сдать в августе

Проблемные дома застройщика &#171;Норманн&#187; обещают сдать в августе
Дольщики, которые купили квартиры еще семь лет назад, наконец-то смогут въехать в свои квартиры. Фото: комитет по строительству Петербурга

Комитет по строительству проверил ход работ на объектах обанкротившейся строительной компании «Норманн».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, работы по строительству проблемных объектов завершает «Росстройинвест», который заключил соглашение о сотрудничестве с городом в ноябре прошлого года.

Сейчас на площадке ЖК «На Заречной» и «Три апельсина» идут работы по инженерии, паркингу, установке деверей, наладки лифтов, электрике, отоплению и так далее. На момент возобновления строительства дома были в ужасном состоянии: там было много грязи и мусора, а электрика была повреждена вандалами.

В настоящее время на объекте работают 30 строителей. Они укладываются в график, дома планируют сдать в августе этого года. Дольщики, которые купили квартиры еще семь лет назад, наконец-то смогут въехать в свои квартиры.

Дольщики, которые купили квартиры еще семь лет назад, наконец-то смогут въехать в свои квартиры. Фото: комитет по строительству Петербурга

Рядом с жилыми комплексами построят две большие школы с бассейнами, детский сад и новые дороги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура Петербурга направила в суд дело о хищении 1 млрд рублей у дольщиков ЖК «Новая Скандинавия».

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