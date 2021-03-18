Прокуратура Петербурга направила в суд дело о хищении 1 млрд рублей у дольщиков ЖК «Новая Скандинавия»

Прокуратура Петербурга направила в суд дело о хищении 1 млрд рублей у дольщиков ЖК &#171;Новая Скандинавия&#187;
В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, один из подельников объявлен в международный розыск. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Прокуратура Северной столицы утвердила обвинительное заключение в отношении 66-летней местной жительницы, признанной виновной в хищении более чем 1 млрд рублей у 118 дольщиков жилкомплекса «Новая Скандинавия».

По версии следствия, злоумышленница занимала руководящие должности в фирме-застройщике, когда в период с 2012 по 2017 годы под предлогом строительства многоквартирных жилых домов в ЖК «Новая Скандинавия» она незаконно завладела деньгами 118 дольщиков.

В общей сложности, у дамы оказалось более 976 млн рублей, внесенных участниками долевого строительства, а также более 37 млн рублей, полученных от банка и более 25 млн рублей, переданных ей потерпевшим якобы в качестве займа. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Петроградский районный суд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что строительная компания «Петрострой» опровергает хищение 5 млрд рублей у дольщиков.

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