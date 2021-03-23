В Петербурге благоустроят 11 общественных пространств в 2021 году

В Северной столице началась подготовка к новому сезону благоустройства — до конца года в городе планируют благоустроить 11 общественных пространств.
Как сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году собираются выполнить благоустройство берегов Нижнего и Среднего Суздальских озер, площадь перед Российской национальной библиотекой на Московском проспекте и продолжить благоустройство Бестужевского сада и набережной реки Охты.
У Суздальских озер создадут детские игровые зоны, спортивные зоны, пешеходные дорожки и сделают освещение. В Бестужевском саду появится зона тихого отдыха и освещение. Также будут оборудованы детские площадки. А перед Российской национальной библиотекой, помимо прочего, реконструируют фонтанный комплекс.
На благоустройство Смольный потратит 2,4 млрд рублей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге благоустроят пляжную зону в парке 300-летия.