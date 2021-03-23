Петербургские сады и парки закрываются на весеннюю просушку с 24 марта

Со среды, 24 марта, городские сады и парки закрываются на традиционную весеннюю просушки. После снегопадов дорожки необходимо защитить от разрушения и подготовить к лету.

Как сообщили в комитете по благоустройству, с завтрашнего дня петербуржцам в Центральном районе будет закрыт вход в Таврический и Овсянниковский сады, сад Сан-Галли, а также Казанский, Екатерининский скверы и сквер Галины Старовойтовой.

В Адмиралтейском районе горожане не смогут попасть в Никольский сад и сад дворца Юсуповых на улице Декабристов. На Петроградской стороне закроют Лопухинский сад, а в Колпино — Городской сад.

У входов повесят информационные таблички.

Весенняя просушка может продлиться до 1 мая, точные сроки пока не известны. Объекты откроют в зависимости от погодных условий и состояния дорожек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге назвали парки, которые не будут закрываться на просушку.