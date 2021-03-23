В Петербурге выросло число госпитализаций коронавирусных пациентов

Количество выросло на 3,4% всего за неделю.

В Санкт-Петербурге наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки. За прошедшую неделю увеличилось количество госпитализаций коронавирусных пациентов – число выросло на 3,4%. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Реже стали выписывать пациентов, зараженных инфекцией – показатель упал на 42%. Всего за неделю вылечились 8,2 тысяч человек. Специалисты отмечают, что пока рано говорить об улучшении ситуации. Они рекомендуют соблюдать все меры предосторожности: носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Напоминаем, что за прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировали более 800 случаев заражения коронавирусом. Больше только в Москве – там заболели 1042 человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург заверил, что повторная вакцинация «Спутником V» возможна.