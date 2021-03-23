В Петербурге выросло число госпитализаций коронавирусных пациентов

В Петербурге выросло число госпитализаций коронавирусных пациентов
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

Количество выросло на 3,4% всего за неделю.

В Санкт-Петербурге наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки. За прошедшую неделю увеличилось количество госпитализаций коронавирусных пациентов – число выросло на 3,4%. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Реже стали выписывать пациентов, зараженных инфекцией – показатель упал на 42%. Всего за неделю вылечились 8,2 тысяч человек. Специалисты отмечают, что пока рано говорить об улучшении ситуации. Они рекомендуют соблюдать все меры предосторожности: носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Напоминаем, что за прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировали более 800 случаев заражения коронавирусом. Больше только в Москве – там заболели 1042 человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург заверил, что повторная вакцинация «Спутником V» возможна.

больница госпитализация новости СПб статистика


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Певица Зара выступит в Выборге за 1 млн рублей
«Спутник V» могут одобрить в странах ЕС уже через полтора месяца
Роскомнадзор заявил о медленном удалении запрещенного контента в Twitter
Собчак считает, что только плохой журналист не хотел бы взять интервью у ...
В Петербурге выросло число госпитализаций коронавирусных пациентов
Голикова объяснила, почему в России не вводили второй локдаун
Ленобласть получит более 16 тысяч доз вакцины от коронавируса
В Петербурге возбудили уголовное дело после смерти несовершеннолетней в Хибинах