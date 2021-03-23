Путин отправил в отставку задержанного губернатора Пензенской области

Белозерцева освободили от должности в связи с утратой доверия.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому от должности освобождается губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Это произошло в связи с утратой доверия. Об этом сообщили 23 марта в пресс-службе Кремля.

Белозерцева задержали из-за подозрений в получении взяток на сумму более 31 миллиона рублей. По предварительным данным, он получал деньги и дорогие подарки от главы группы фармкомпаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его жены Евгении Шпигель и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. За это он обещал им государственные контракты.

Всех фигурантов дела арестовали. Белозерцев отрицает свою вину и не понимает, за что его задержали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у задержанного губернатора Пензенской области нашли 500 млн рублей.