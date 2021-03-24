На Лахтинском проспекте «Мерседес» сбил мужчину, пешеход скончался

На Лахтинском проспекте &#171;Мерседес&#187; сбил мужчину, пешеход скончался
Мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора, когда был сбит автомобилем. Фото: pixabay

Вчера, 23 марта, около десяти часов вечера возле дома №85 по Лахтинскому проспекту в Приморском районе Санкт-Петербурга 37-летний мужчина за рулем «Мерседеса» сбил пешехода.

Инцидент произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода. «Мерседес Бенц С180» сбил петербуржца, переходившего проезжую часть, несмотря на красный сигнал светофора. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Мужчина, предположительно, 50 лет, скончался на месте аварии.

По факту смертельного ДТП проводится проверка правоохранительными органами, они выясняют все обстоятельства произошедшего с целью достоверной процессуальной оценки аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пулковском шоссе в утренний час пик произошло ДТП, собравшее внушительную пробку.

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