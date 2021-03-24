В зале «Колизей» 22 апреля пройдет «Музыкослов» Андрея Пастушенко и группы «Тинктура»

В зале &#171;Колизей&#187; 22 апреля пройдет &#171;Музыкослов&#187; Андрея Пастушенко и группы &#171;Тинктура&#187;
Длительность концерта составит 1 час 40 минут. Фото предоставлено организаторами.

22 апреля в Концертном зале «Колизей» Санкт-Петербурге состоится музыкально-поэтический вечер «Музыкослов» поэта Андрея Пастушенко и группы «Тинктура». Концерт будет посвящен темам жизни, творчества, любви и вечного поиска истины.

В программе – новые музыкальные и поэтические произведения Андрея Пастушенко, автора стихов популярных мюзиклов «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина», «Чудо-Юдо», «Оскар и Розовая Дама. Письма к Богу».

Поэт представит зрителям редкие и ранее не исполнявшиеся стихотворения. Музыкальное сопровождение концерта в стиле «spirit ambient rock» обеспечит коллектив «Тинктура» (Юрий Майков, Александр Наймарк, Константин Слоев).

«Мы откроем большую незримую книгу „Музыкослов“ и прочтём отдельные страницы для думающих, ищущих и открытых сердец. Символ концерта – индейский бог плодородия и творчества Кокопелли. Из его флейты льются музыка и слова: живи, дыши, люби и твори. Мне кажется, это четыре максимы, которым должен следовать каждый человек!» – говорит автор проекта Андрей Пастушенко.

Гармонический синтез живой музыки и живой поэзии перенесёт слушателей в волшебный мир художественных образов, наполнит зрителей воодушевлением и тихой радостью.

Длительность концерта – 1 час 40 минут, без антракта.

22 апреля, 19:00, «Колизей Арена», Невский, пр., 100.

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