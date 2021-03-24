Цискаридзе рассказал, что в Большом театре домогательствам подвергаются и мужчины, и женщины

Народный артист РФ, премьер Большого театра Николай Цискаридзе поделился подробностями громкого скандала, произошедшего в культурном учреждении несколько лет назад, когда балерина Анжелина Воронцова попала под давление бывшего худрука Большого Сергея Филина.

Цискаридзе объяснил, что всегда хорошо к нему относился, но после истории с Анжелиной Филин якобы подошел к Николаю и попросил его «посоветовать, чтобы она совершила определённые вещи». «И все у нее сложится», — пообещал худрук. Тогда артист ответил ему: «С сегодняшнего дня мне с тобой даже говорить противно». Это был их последний диалог, рассказал Цискаридзе Василию Конову в его YouTube-шоу.

Николай также отметил, что в Большом театре многие могли бы рассказать об инцидентах, подобных тому, который произошел с Воронцовой. «Ни один человек не выходит на сцену без этого всего. И мальчики тоже, к сожалению, да…», — заключил он.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Цискаридзе показал Волочковой, как изменилась петербургская академия балета после ее выпуска.