Шишлов рассказал о закрытии гайд-парка на площади Ленина

Шишлов рассказал о закрытии гайд-парка на площади Ленина
Шишлов рассказал о закрытии гайд-парка. Фото: ombudsmanspb.ru

Он отметил, что постановление 2019 года утратило силу.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов рассказал о закрытии гайд-парка на площади Ленина. Об этом он заявил в ходе выступления перед депутатами ЗакСа.

Шишлов отметил, что власти установили место для проведения массовых собраний у Финляндского вокзала в феврале 2019 года. В документе было сказано, что это – временное решение. На данный момент, отметил омбудсмен, он утратил свою силу. Это значит, что гайд-парка больше не существует.

Он подчеркнул, что собрания можно проводить у зданий органов государственной власти. Есть и исключения, например, мероприятия нельзя проводить у объектов культуры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге может уменьшиться количество гайд-парков.

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