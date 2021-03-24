В Петербурге спасли шесть человек, застрявших среди Невы на аэросанях

В Петербурге спасли шесть человек, застрявших среди Невы на аэросанях
Никто в результате инцидента не пострадал. Фото: СПб ГУП "Экострой"

На берег в целости и сохранности доставили взрослых и двух маленьких детей.

В Санкт-Петербурге сегодня, 24 марта, спасали шесть человек, которые оказались далеко от берега из-за аэросаней, потерявших ход на Неве у Троицкого моста. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по городу.

Четверо взрослых и два четырехлетний ребенка катались на аэросанях, которые в какой-то момент по непонятной причине остановились. Они не могли вернуться на берег самостоятельно, так что на место инцидента вызвали спасателей. Они доставили пассажиров на сушу, никому из них не потребовалась медицинская помощь.

Напоминаем, что до 15 апреля 2021 года выходить на лет нельзя, иначе можно провалиться в воду или получить штраф.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что погибшая в Хибинах девочка была жива и ждала спасателей 12 часов.

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