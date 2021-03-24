Волков заявил, что Навальный может находиться в тюремной больнице

Самочувствие заключенного ухудшилось в последнее время.

Координатор региональным штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что у оппозиционера в колонии начались проблемы со здоровьем. Информацией он поделился в своем Telegram-канале.

Волков отметил, что еще на прошлой неделе Навальный жаловался на боли в спине и говорил том, что у него отнимается нога, на которую он не может наступать. Оппозиционеру дали две таблетки ибупрофена и на этом медицинскую помощь оказывать перестали, уверяет Волков. Координатор предполагает, что Навальный находится сейчас в тюремной больнице и именно поэтому к нему не пускают адвокатов. Волков считает, что администрация колонии пытается скрыть факт ухудшения здоровья оппозиционера.

Сегодня, 24 марта, к Навальному обещали пустить его защитников, но они так и увидели его из-за «режимных мероприятий», добавил Волков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, какое петербургское СМИ чаще всего упоминало Навального в феврале.