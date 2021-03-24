Петербург начали отмывать после зимы: чище стало на Невском проспекте

Тщательная весенняя уборка начнется в апреле, когда среднесуточная температура будет выше ноля.

В Санкт-Петербурге наступила настоящая весна – столбик термометра поднялся выше нуля, за окном светит солнце. Такая погода позволила коммунальщикам приступить к локальному мытью улиц и фасадов зданий, а вот полноценная уборка начнется только в апреле. Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в пресс-службе Смольного.

Для того, чтобы убираться тщательно, нужно дождаться момента, когда среднесуточная температура будет выше ноля. Именно с того момента начнется традиционный месячник, к которому присоединятся в том числе службы, содержащие мосты, электросети и нежилой фонд.

«Сегодня начались работы на центральных проспектах и основных скоростных магистралях, где уже нет снега. Например, на Невском проспекте»,

— рассказал вице-губернатор Николай Бондаренко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге смягчили и продлили ряд коронавирусных ограничений.