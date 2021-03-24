Меркель извинилась и отменила ввод локдауна в Германии

Меркель извинилась и отменила ввод локдауна в Германии
Меркель извинилась перед немцами. Фото: пресс-служба Кремля

Политика раскритиковали за ее решение, и она решила прислушаться к мнению народа.

Канцлер Германии Ангела Меркель принесла извинения перед гражданами страны. Она отметила, что 1 и 3 апреля остаются рабочими днями, «пасхального локдауна» не предвидится. Об этом пишет ТАСС.

Политик отметила, что допустила ошибку и готова нести за нее ответственность. Она верит, что граждане простят ее. Напоминаем, что в Германии будут праздновать католическую Пасху с 4 на 5 апреля, эти дни являются нерабочими. Меркель предлагала также ввести выходные 1 и 3 апреля, тогда бы немцы отдыхали почти неделю.

Местные жители и бизнесмены выступили против ограничений на Пасху. Они заявили, что рассчитывали на послабления. После 13-часовых переговоров канцлер пошла на уступки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Германия и Италия думают о закупках «Спутника V».

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