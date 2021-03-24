Австрийцы первую неделю апреля просидят дома

Федеральные земли Вены, Бургенланде и Нижней Австрии с 1 по 6 апреля будут на новом жестком карантине из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил глава министерства здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер.

Ранее кабмин республики принял решение смягчать и ужесточать ограничительные меры из-за коронавируса исходя из ситуации в конкретном регионе.

В данный момент хуже всего обстоят дела в восточной части Австрии, причина — британская мутация.

В связи с этим ситуация в больницах, особенно в отделениях интенсивной терапии, близка к критической.

«Мы хотим в этот короткий период (с 1 по 6 апреля), во-первых, закрыть предприятия сферы услуг, где предусмотрен контакт с телом клиента, во-вторых, закрыть торговлю, за исключением жизненно необходимых — аптек и продуктовых магазинов, вы уже знаете, в-третьих, на этот период нужно будет носить маску типа FFP2 на свежем воздухе там, где много людей. В-четвертых, мы намерены усилить контроль за пригородными пассажирами из регионов риска, например, Чехии, Венгрии, то есть им нужно будет делать не один, а два теста в неделю, также усилить контроль на границах», — заявил Аншобер на пресс-конференции.

Он добавил, что на этот период власти также намерены сделать обязательным ношение маски типа FFP2, которые обеспечивают фильтрацию 94% твёрдых и жидких частиц, в офисах и помещениях.

Там, где находится более одного человека, следует использовать средства индивидуальной защиты.

Также планируется еженедельно проводить тестирование сотрудников.

В частности, будет действовать круглосуточное ограничение на выход из дома без уважительной причины, к таковым относится и прогулка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Меркель извинилась и отменила ввод локдауна в Германии.