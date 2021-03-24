Сергей Шойгу наградил артиста Безрукова премией Минобороны РФ 

Сергей Шойгу наградил артиста Безрукова премией Минобороны РФ 
Министр обороны наградил С. Безрукова.Фото: kremlin.ru

В Москве, в Центральном академическом театре Российской армии прошла церемония вручения премий Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства за 2019 и 2020 годы.

Глава военного ведомства Сергей Шойгу принял участие в награждении лауреатов.

Также сам Шойгу и учредил эту премию.

«Стоя на этой сцене, хочу поблагодарить тех, кто вместе с нами возрождал былое величие военной культуры, творчества и искусства. За это время восстановлены ансамбли и творческие коллективы в родах и видах войск, в военных округах. И самое главное, что все это время с нами те, кто сегодня выйдет на эту сцену», — обратился министр к участникам церемонии.

Премии за вклад в развитие военно-патриотической темы в культуре был удостоен Народный артист России Сергей Безруков.

В различных номинациях премий также удостоились, в частности, журналист Аркадий Мамонтов, саксофонист Игорь Бутман, актриса Лариса Голубкина, писатель Захар Прилепин, ансамбль Черноморского флота и сотрудники Центрального музея Вооруженных сил РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, пресс-служба президента России показала кадры Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге, куда политики отправились на выходные отдыхать.

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