Таких денег нет: Госдума отклонила проекты об индексации пенсий для работающих пенсионеров

Государственная Дума в ходе пленарного заседания отклонила три законопроекта, которые касались возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает РИА «Новости».

Экс-глава Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов отметил, что на индексацию пенсий в 2020 году нужно было бы 368 млрд рублей, однако таких денег нет.

С января 2016 года на территории России действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам.

В Совет Федераций и Госдуму поступало множество предложений о возвращении индексации пенсионерам с маленькими заработными платами.

Но данный вопрос так и не получил положительное решение.

Ранее в Госдуму депутаты от «Справедливой России» внесли законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Но правительство подсчитало, что для реализации законопроекта потребуется дополнительно около 184,25 млрд рублей и счел эти траты необоснованными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Госдума приняла законопроект о президентских сроках.