Государственная Дума в ходе пленарного заседания отклонила три законопроекта, которые касались возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает РИА «Новости».
Экс-глава Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов отметил, что на индексацию пенсий в 2020 году нужно было бы 368 млрд рублей, однако таких денег нет.
С января 2016 года на территории России действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам.
В Совет Федераций и Госдуму поступало множество предложений о возвращении индексации пенсионерам с маленькими заработными платами.
Но данный вопрос так и не получил положительное решение.
Ранее в Госдуму депутаты от «Справедливой России» внесли законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам.
Но правительство подсчитало, что для реализации законопроекта потребуется дополнительно около 184,25 млрд рублей и счел эти траты необоснованными.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Госдума приняла законопроект о президентских сроках.