Госдума приняла законопроект о президентских сроках

Закон благополучно прошел три чтения.

Госдума приняла закон, который должен привести регулирующие выборы и референдумы документы в соответствие с поправками в Конституцию. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает РИА Новости.

Известно, что теперь президент России Владимир Путин имеет возможность претендовать еще на два президентских срока, так как прошлые были обнулены. Инициаторами законопроекта стали депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

Напоминаем, что главой России, согласно Конституции, может гражданин старше 35 лет, проживающий на территории страны не менее 25 лет. Он не может иметь гражданство иностранного государства даже в прошлом, то же касается вида на жительства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков рассказал, как себя чувствует Путин после вакцинации от коронавируса.