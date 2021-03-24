Роскомнадзор сообщил о предложении запрашивать паспорт при регистрации аккаунтов

Роскомнадзор предложил запрашивать паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту пользователя при получении согласия от него на обработку персональных данных. Об этом сообщается в проекте приказа ведомства.
Новый механизм предлагается ввести в работу единой информационной системы (ЕИС) Роскомнадзора.
В документе ведомство разъясняет порядок работы ЕИС, она будет использоваться в том числе для и дентификации пользователей соцсетей и мессенджеров.
Приказ подготовлен в рамках частично вступивших в силу в марте поправок к закону о персональных данных.
По ним операторы данных не могут распространять информацию о пользователях из открытых источников, например из соцсетей и с сайтов объявлений.
Пользователи должны дать согласие и выбрать, какие именно данные можно обрабатывать и публично использовать. Согласие оператор может получить сам или через ЕИС.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Роскомнадзор заявил о медленном удалении запрещенного контента в Twitter.