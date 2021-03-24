Роскомнадзор сообщил о предложении запрашивать паспорт при регистрации аккаунтов

Роскомнадзор сообщил о предложении запрашивать паспорт при регистрации аккаунтов
Роскомнадзор -Федеральная служба, в задачи которой входят надзор в сфере связи. Фото: unsplash

Роскомнадзор предложил запрашивать паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту пользователя при получении согласия от него на обработку персональных данных. Об этом сообщается в проекте приказа ведомства.

Новый механизм предлагается ввести в работу единой информационной системы (ЕИС) Роскомнадзора.

В документе ведомство разъясняет порядок работы ЕИС, она будет использоваться в том числе для и дентификации пользователей соцсетей и мессенджеров.

Приказ подготовлен в рамках частично вступивших в силу в марте поправок к закону о персональных данных.

По ним операторы данных не могут распространять информацию о пользователях из открытых источников, например из соцсетей и с сайтов объявлений.

Пользователи должны дать согласие и выбрать, какие именно данные можно обрабатывать и публично использовать. Согласие оператор может получить сам или через ЕИС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Роскомнадзор заявил о медленном удалении запрещенного контента в Twitter.

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