Роскомнадзор заявил о медленном удалении запрещенного контента в Twitter

Роскомнадзор заявил о медленном удалении запрещенного контента в Twitter
Twitter могут заблокировать на территории России. Фото: pixabay.com

Если контент не будет удален в ближайшее время, то соцсеть могут заблокировать на территории России.

В Роскомнадзоре заявили, что Twitter начал удалять запрещенный контент, но пока что темпы слишком медленные. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что 10 марта 2021 года работа социальной сети была намеренно замедленна. Это было сделано для того, чтобы принудить Twitter начать выполнять свои обязательства по удалению контента, признанного запрещенным в России. Речь идет о публикациях с детской порнографией и о наркотических веществах.

В том случае, если соцсеть не разберется с ситуацией, уже через месяц Роскомнадзор имеет право заблокировать ее на территории России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения с фильма «Крым. Путь на Родину».

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