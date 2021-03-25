Директор института управления РАНХиГС признал факт воровства и вернул краденное

Обвиняемый в хищениях директор института управления РАНХиГС признал свою вину. Фото: pixabay

Обвиняемый в хищениях директор института управления РАНХиГС признал свою вину. Фото: pixabay

Директор Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Игорь Барциц признал вину по делу об особо крупном мошенничестве, а также возместил весь ущерб. Об этом сообщал ТАСС адвокат Барцица Валерий Ванин.

Однако сумму ущерба представитель экс-директора не уточнил.

«Мой подзащитный Барциц дал признательные показания и возместил ущерб ровно в том объеме, который ему вменялся в вину»,— заявил адвокат.

Защита уточнил, что, несмотря на возмещение ущерба, в феврале Лефортовский суд продлил Игорю Барцицу срок содержания под стражей.

Игорь Барциц был задержан в декабре 2020 года.

Вместе с ним по делу проходит декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина, ее поместили под домашний арест.

Оба обвиняются «в хищениях денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы». В самой академии утверждали, что у них были похищены не бюджетные деньги.

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