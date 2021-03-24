Мэр Майкопа Гетманов задержан по подозрению в вымогательстве

Депутаты избрали Гетманова на пост главы города в феврале 2018 года. Фото: pixabay

Депутаты избрали Гетманова на пост главы города в феврале 2018 года. Фото: pixabay

Следователи заподозрили мэра Майкопа Андрея Гетманова в вымогательстве, против чиновника возбудили уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК по Адыгее.

По информации следствия, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя и потребовал от него обменяться участками, расположенными на территории Майкопского района.

Но так как земли были не равнозначны и по стоимости, и по площади, мужчина отказался от невыгодной для него сделки.

«Получив отказ, подозреваемый стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы, вплоть до убийства», — говорится в документе.

В итоге, утверждают следователи, землевладелец согласился на условия Гетманова и стороны обменялись участками.

На данный момент мэр задержан.

Материалы для дела поступили из республиканского УФСБ.

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