Мэр Майкопа Гетманов задержан по подозрению в вымогательстве

Мэр Майкопа Гетманов задержан по подозрению в вымогательстве
Депутаты избрали Гетманова на пост главы города в феврале 2018 года. Фото: pixabay

Следователи заподозрили мэра Майкопа Андрея Гетманова в вымогательстве, против чиновника возбудили уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК по Адыгее.

По информации следствия, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя и потребовал от него обменяться участками, расположенными на территории Майкопского района.

Но так как земли были не равнозначны и по стоимости, и по площади, мужчина отказался от невыгодной для него сделки.

«Получив отказ, подозреваемый стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы, вплоть до убийства», — говорится в документе.

В итоге, утверждают следователи, землевладелец согласился на условия Гетманова и стороны обменялись участками.

На данный момент мэр задержан.

Материалы для дела поступили из республиканского УФСБ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что губернатора Пензенской области Белозерцева подозревают в получении взяток на сумму более 31 млн рублей.

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