Мэр Майкопа Гетманов задержан по подозрению в вымогательстве

Следователи заподозрили мэра Майкопа Андрея Гетманова в вымогательстве, против чиновника возбудили уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК по Адыгее.
По информации следствия, подозреваемый в мае 2018 года пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя и потребовал от него обменяться участками, расположенными на территории Майкопского района.
Но так как земли были не равнозначны и по стоимости, и по площади, мужчина отказался от невыгодной для него сделки.
«Получив отказ, подозреваемый стал высказывать в адрес предпринимателя угрозы применения физической расправы, вплоть до убийства», — говорится в документе.
В итоге, утверждают следователи, землевладелец согласился на условия Гетманова и стороны обменялись участками.
На данный момент мэр задержан.
Материалы для дела поступили из республиканского УФСБ.
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