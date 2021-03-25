Жителей блокадного кольца рядом с Ленинградом наделит правами и льготами 

Жителей блокадного кольца рядом с Ленинградом наделит правами и льготами 
Блокада ]Ленинграда длилась 872 дня. Фото: pixabay.com

Депутаты Законодательного собрания Петербурга поддержали в первом чтении губернаторский законопроект, который наделит правами и льготами жителей блокадного Ленинграда. Речь идёт о тех, кто в годы войны находился внутри блокадного кольца. То есть власти говорят о том, что нет разницы в каком административно-территориальном участке города и области, жил человек. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

По словам председателя ЗакСа Вячеслава Макарова, необходимо убрать из социального кодекса все неясности, допускающие возможность двойного толкования статуса блокадников, и излишнюю бюрократию, которая препятствует получению социальной помощи.

С 1 января 2020 за предусмотренными статьей Социального кодекса Петербурга дополнительными мерами социальной поддержки для граждан, проживавших или родившихся в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, обратилось 2 856 человек, из которых около 40 человек родились или проживали в Ленобласти, территория которой входила в кольцо фашистской блокады, в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

«Принятие Проекта имеет глубокий социально-политический смысл и по достоинству будет оценено теми гражданами, которые в тяжёлое время родились и проживали на территории Ленинграда и пригородов, находившейся в кольце фашистской блокады, а сегодня нуждаются в моральной и материальной поддержке», — отмечается в документе.

Общая площадь Ленинграда и пригородов, находившихся в кольце фашистской блокады в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, составляла около 5 тысяч квадратных километров.

Многие пригороды Ленинграда в настоящее время входят в состав территории Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Макаров стал самым цитируемым главой Законодательного собрания в России.

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