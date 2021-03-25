Окровавленный мужчина пробрался в палату Леры Кудрявцевой

Окровавленный мужчина пробрался в палату Леры Кудрявцевой
Кудрявцева выложила видео прямиком из палаты. Фото: Instagram скриншот

Телеведущую Леру Кудрявцеву госпитализировали прямо из гримерки – она потеряла сознание. Оказавшаяся в палате звезда рассказала о жутком инциденте, который произошел с ней среди ночи.

Новый пост телеведущая опубликовала в своем Instagram-аккаунте. По ее словам, незнакомец пробрался к ней в палату из соседнего блока. Когда незваный гость подошел к кровати Кудрявцевой, она смогла рассмотреть кровь на его белой футболке и безумный взгляд.

«Пожалела, что с собой нет памперса, ибо была от страха готова надуть в штаны», — написала звезда в соцсети.

Светская львица призналась, что сильно испугалась и была готова к худшему, однако ей удалось выпроводить неизвестного.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о причине экстренной госпитализации Леры Кудрявцевой. Она находилась в студии телеканала НТВ.

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