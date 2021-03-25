В Петербурге коронавирус подхватили еще 804 человека

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 804 петербуржца сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом стало известно в четверг, 25 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 787 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 540 новых ковид-пациентов. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 107 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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