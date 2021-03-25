Российскую вакцину «Спутник V» назвали самой узнаваемой в мире

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» стала самой узнаваемой в мире. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного британской компанией YouGov.

Так, о «Спутнике V» знают 74% респондентов. При этом более половины доверяют ей больше остальных препаратов. На втором месте оказался препарат Pfizer/BioNTech (69% голосов), следом идет вакцина AstraZeneca (60%).

Как сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), исследование проводилось 18 февраля по 3 марта. В нем приняли участие жители Индии, Вьетнама, Сербии, Аргентины, Алжира, ОАЭ, Бразилии, Мексики и Филиппин.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что В Центре Гамалеи стартовали исследования нового типа вакцины “Спутник-V” в виде капель для носа.