Заболеваемость за неделю выросла, а третья волна грозит общепиту – что известно о COVID-19 в Петербурге к 25 марта

В Петербурге на фоне роста заболеваемости эксперты рассказывают, какие отрасли могут особенно пострадать из-за третьей волны коронавируса. Власти продолжают надеяться на стабилизацию эпидемиологической ситуации за счет создания коллективного иммунитета — в город, наконец, привезли новую партию вакцины.

Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции поделился печальной статистикой. В Северной столице за неделю заболеваемость коронавирусом увеличилось на 22,6%.

Петербуржцы также стали чаще обращаться за помощью к врачам. Накануне, 24 марта в медучреждения города обратились 904 пациента. Для сравнения, 17 марта помощь медиков потребовалась 737 петербуржцам. При этом специалисты констатируют: общее число активных больных снизилось.

Если третья волна коронавируса все же наступит, больше всего пострадает бизнес, который зависит от массового посетителя. Такое мнение ранее высказала профессор Мария Конягина. По ее словам, если эпидемиологическая ситуация в городе продолжит ухудшаться и наступит третья волна коронавируса, городские власти вряд ли вернутся к таким же жестким ограничениям, какие были в начале пандемии. Впрочем, не исключены штрафы за исполнение требований. Так или иначе, по мнению профессора, во время третьей волны могут пострадать кинотеатры, театры и фудкорты.

Есть, впрочем, вероятность того, что третьей волны удастся избежать за счет вакцинации населения. Петербург, наконец, получил новую партию вакцины для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V». Северная столица получила более 39 тысяч доз.

Отметим, что в городе также решили немного смягчить ограничения. Изменения вновь внесли в постановление правительства №121. С 25 марта присутствовать на торжественной регистрации брака смогут до 40 человек. Кроме того, организаторы теперь могут не согласовывать с комитетами Смольного проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и других мероприятий численностью менее 75 человек.