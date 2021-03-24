Что разрешат в Петербурге после смягчения ограничений: инфографика Gazeta.SPb

В Петербурге в очередной раз внесли изменения в «антиковидное» постановление правительства №121. Уже год оно регулирует жизнь города в период пандемии. Gazeta.SPb рассказывает, что будет можно делать в Северной столице после смягчения ограничений.

Об изменениях стало известно в среду, 24 марта. В целом действующие ограничения продлевают до 30 апреля. Так что петербуржцам, которые рассчитывали в ближайшее время избиваться от защитных масок, придется ждать до мая.

Кроме того, губернатор Петербурга Александр Беглов решил продлить ограничения на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов, дискотек и курение кальянов. Эти меры также продолжат действовать до 30 апреля.

Некоторые ограничения все же ослабят. Так, с 25 марта, приглашать на торжественную регистрацию брака можно будет до 40 человек.

Кроме того, с 25 марта организаторы могут не согласовывать с комитетами Смольного проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и других мероприятий. Раньше согласования требовали, если численность мероприятия превышала 50 человек.

Отметим, что городские власти регулярно продолжают подчеркивать необходимость соблюдения мер безопасности и призывают граждан не расслабляться. Эпидемиологическая обстановка в городе по-прежнему остается не самой простой.

Есть надежда на то, что ситуация стабилизируется к концу лета. К этому времени, по поручению заместителя председателя правительства России Татьяна Голикова, в стране должен быть обеспечен коллективный иммунитет от коронавируса среди населения.

Добиться таких результатов надеются с помощью массовой вакцинации, которая, к слову, в Петербурге буксует. Последние недели город испытывал дефицит препарата. Поставку в Северной столице ждут в ближайшие дни.