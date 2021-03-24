Как восстановить сосуды и коллективный иммунитет летом: последнее о коронавирусе в России

Коллективный иммунитет к коронавирусу среди населения России должен быть обеспечен до конца лета, врачи дают советы по восстановлению сосудов, а ученые спорят, можно ли привиться «Спутником V» дважды, — Gazeta.SPb рассказывает последние новости о COVID-19 в России.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова поставила перед кабинетом министров задачу – обеспечить коллективный иммунитет от коронавируса среди населения не позднее августа этого года.

Голикова также порекомендовала россиянам не избегать прививок и обязательно вакцинироваться, особенно перед отпуском.

В свою очередь, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что вакцинация обязательна для пенсионеров, которые находятся в группе риска.

Накануне, 23 марта, вакцинацию прошел и президент России Владимир Путин. Напомним, что в начале кампании люди старше 65 лет не попадали в категорию россиян, которым делали прививку. На большой пресс-конференции президент даже подшутил над своим возрастом, отвечая на вопрос, получил ли он вакцину.

Отмечалось, что после вакцины Владимир Путин чувствует себя хорошо и намерен приступить к привычным делам.

Пока специалисты спорят, можно ли прививаться «Спутником V» повторно. Так, врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что проходить вакцинацию этим препаратом можно только один раз.

Иное мнение высказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Именно этот центр разработал первую в мире вакцину. По его словам, повторная вакцинация препаратом не только возможна, но и может оказаться более эффективной, чем первичная. Гинцбург при этом сослался на данные «целого ряда» научных исследований.

Пока одни спорят о средствах профилактики, другие специалисты дают рекомендации по восстановлению после болезни. Врач-терапевт Георгий Сапега отметила, что вернуть тонус кровеносной системе можно, соблюдая несколько правил. Во-первых, лучше отказаться от таких препаратов как аспирин. Во-вторых, нужно разнообразить рацион пятью порциями овощей и фруктов каждый день для восполнения дефицита витаминов. Следует также отказаться от вредных привычек и не забывать про физическую нагрузку.