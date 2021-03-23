Голикова поручила обеспечить коллективный иммунитет от COVID-19 к концу лета

Голикова объяснила, что после достижения коллективного иммунитета можно будет отказаться от масочного режима. Фото: сайт Президента России

Голикова объяснила, что после достижения коллективного иммунитета можно будет отказаться от масочного режима. Фото: сайт Президента России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поставила перед российским правительством задачу обеспечить коллективный иммунитет от коронавируса среди населения не позднее июля-августа 2021 года.

Об этом политик заявила на совещании под председательством президента Владимира Путина, посвященном вопросу вакцинации. Голикова подчеркнула, что эффективное и оперативное применение вакцины поможет достигнуть поставленной цели и в более короткие сроки.

Вице-премьер также посоветовала россиянам не избегать прививок и обязательно проходить вакцинацию перед отпуском, чтобы сделать отдых безопасным для себя и для окружающих. Напомним, что прививать против коронавируса россиян начали в декабре 2020 года по поручению главы государства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ближайшие два дня в Петербург поступит очередная партия вакцины от COVID-19 «Спутник V».