В Роспотребнадзоре заявили о невозможности повторной вакцинации «Спутником V»

"Спутником V" можно привиться только один раз. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

"Спутником V" можно привиться только один раз. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что препаратом «Спутник V» можно привиться только один раз.

Как подчеркивает специалиста, это не значит, что в дальнейшем вакцинация от коронавируса становится недоступной для пациента. Спустя один-два года после прививки можно использовать другие препараты — к примеру, «ЭпиВакКорона» или «КовиВак». При этом определение подходящей вакцины — прерогатива лечащего врача, приводит слова Пшеничной пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее представитель ведомства объясняла, что использовать «Спутник V» повторно нельзя, поскольку антитела от предыдущей вакцинации помешают действию препарата.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что петербургская компания BIOCAD планирует удвоить производство вакцины о COVID-19.