В Петербурге пенсионер хотел поехать с внуком в санаторий, но стал жертвой мошенников

Житель Рыбацкого проспекта в Невском районе Санкт-Петербурга обратился в полицию с заявлением о похищении денежных средств.

По словам 73-летнего пенсионера, в начале марта он зашел на сайт пансионата «Северная Двина», якобы находящееся в курортном городе Алушта. Петербуржец оставил заявку, указав свой номер мобильного и электронную почту, чтобы поговорить с менеджером и забронировать путевку.

Спустя некоторое время ему позвонила женщина, с которой пострадавший обсуждал детали покупки. Поехать в санаторий пострадавший планировал вместе со своим несовершеннолетним внуком. Он оплатил некой компании «Гермес» больше 58 тысяч рублей за «2 местных номера стандарт», но после этого «турагент», к сожалению, пропал с горизонта, как и «пансионат»: его телефон заблокирован, а на почту пенсионера никаких оповещений больше не приходило.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд отпустил торговца, который обман продал пенсионерке постельное белье за 50 тысяч рублей.