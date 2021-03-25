Двойное заражение COVID-19 и безопасность второй вакцины: новое о коронавирусе в России

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная в России, продемонстрировала свою эффективность и безопасность, а первый препарат для профилактики COVID-19 «Спутник V» стал самым узнаваемым в мире. Gazeta.SPb рассказывает последние новости о коронавирусе.

В Роспотребнадзоре оценили безопасность вакцины «ЭпиВакКорона». Исследования подтвердили ее безопасность и эффективность. Их проводили в два этапа. В первом участвовали 14 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. На этом этапе проверяли безопасность, реактогенность и иммунологическую активность вакцины. На втором – проводили сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 86 добровольцев в возрасте 18-60 лет. Антитела в результате выработались у всех участников через 21 день после получения второй дозы препарата.

Между тем, первая российская вакцина «Спутник V» оказалась самой узнаваемой в мире. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного британской компанией YouGov. Оказалось, что о «Спутнике V» знают 74% респондентов. При этом более половины доверяют ей больше остальных препаратов.

Напомним, что два дня назад вакцинацию прошел российский президент Владимир Путин. В Кремле не стали раскрывать, каким препаратом привился глава государства, но отметили, что чувствует он себя хорошо.

Отметим, что специалисты рекомендуют прививаться даже тем, кто уже переболел коронавирусом. Вакцины позволят организму противостоять даже новым штаммам. При этом исследователи продолжают изучать, возможно ли одновременное заражение несколькими разновидностями коронавируса.

Как рассказал вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко, есть описания, когда в течение заболевания у одного человека обнаруживают разные, изменившиеся генетические варианты COVID-19. При этом специалист подчеркнул: пока рано судить о том, как присутствие в организме разных возбудителей влияет на течение заболевания.