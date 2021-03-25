В Петербурге 85-летняя пенсионерка перевела лжесотрудникам банка почти 500 тысяч рублей

Женщина догадалась, что её обманули, но было уже поздно. Фото: pixabay

Женщина догадалась, что её обманули, но было уже поздно. Фото: pixabay

Жительница Приморского района Северной столицы стала жертвой мошенников. 85-летняя женщина перевела преступникам 475 тысяч рублей.

Пострадавшая обратилась за помощью к полицейским 23 марта. По словам петербурженки, накануне ей поступил звонок от якобы сотрудников «Россельхозбанка». Лжепредставители кредитно-финансовой организации рассказали, что на её имя оформили кредитную карту, хотя пенсионерка такой заявки не оставляла.

Тогда мошенники предложили ей перевести средства на «резервный счет» в целях безопасности. Женщина доверилась преступникам и перевела на счет звонивших 475 тысяч рублей через банкомат «Тинькофф-банка». Спустя некоторое время пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионера обманули на 58 тысяч при онлайн-покупке путевок в санаторий.