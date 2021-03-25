Районы Петербурга за одну ночь осветили шесть полыхающих машин – горожане делятся фото и ищут скрытые связи

В Петербурге за ночь сгорели сразу шесть автомобилей. С утра четверга, 25 марта, горожане делятся в социальных сетях не только фотографиями, но и домыслами о том, что случаи могут быть связаны.

Все началось еще поздно вечером 24 марта. После 21:00 в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу поступило сообщение о пожаре на 2-й Железнодорожной улице в Красносельском районе. Там полыхала Audi. Спасателям потребовалось около 40 минут, чтобы справиться с пожаром.

«На Стачек примерно в это время начала гореть машина. Возможно, связано – время шашлыков с разницей в 30 минут, в том числе и территориально близко», — написал один из пользователей группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «ВКонтакте».

По данным регионального управления МЧС, разница между пожарами составила не полчаса, а больше трех часов. Сообщение о пожаре на проспекте Стачек в Кировском районе ведомство получило уже после полуночи. Там пострадали сразу два автомобиля – Mercedes и Hyundai, который стоял рядом.

Люди при пожарах в двух районах, по предварительным данным, не пострадали.

Не прошло и трех часов, как на Парфеновской улице в Адмиралтейском районе вспыхнули два автомобиля. У Renault и Kia выгорели отсеки двигателя. Пожар ликвидировали только к половине пятого утра.

«Так много горящих машин, это какая-то организация уже орудует, мое мнение», — высказалась другая пользовательница, комментируя новость.

«Что-то много за сегодня сгоревших авто…», — подчеркнул другой.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу также за прошедшую ночь поступили данные о горящем автомобилей в Колпинском районе.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о подростке, который поджег угнанные «Жигули» в лесу Ленобласти.