Роскомнадзор планирует запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Роскомнадзор планирует запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
Россиян будут просить указать номер паспорта и адрес. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Россиянам нужно будет указывать номер паспорта, адрес, номер телефона и электронную почту.

В Роскомнадзоре думают над инициативой, согласно которой россиян обяжут указывать паспортные данные при регистрации в социальных сетях. Речь идет о номере документа и адресе. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

На портале проектов нормативных правовых актов появилась информация о создании единой информационной системы по сбору согласий на обработку общедоступных персональных данных. Она будет интегрирована с порталом госуслуг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роскомнадзор заявил о медленном удалении запрещенного контента в Twitter. Если контент не будет удален в ближайшее время, то соцсеть могут заблокировать на территории России.

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