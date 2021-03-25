Роскомнадзор планирует запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях

Россиянам нужно будет указывать номер паспорта, адрес, номер телефона и электронную почту.

В Роскомнадзоре думают над инициативой, согласно которой россиян обяжут указывать паспортные данные при регистрации в социальных сетях. Речь идет о номере документа и адресе. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

На портале проектов нормативных правовых актов появилась информация о создании единой информационной системы по сбору согласий на обработку общедоступных персональных данных. Она будет интегрирована с порталом госуслуг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роскомнадзор заявил о медленном удалении запрещенного контента в Twitter. Если контент не будет удален в ближайшее время, то соцсеть могут заблокировать на территории России.