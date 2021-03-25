На Ладоге под лед провалилась машина с рыбаками: мужчины ждут спасателей

Автомобиль ушел под воду, а рыбакам удалось вовремя покинуть салон.

В Волховском районе трое рыбаков на машине провалились под лед на Ладоге. Об этом сегодня, 24 марта, пишет 47news.

Известно, что мужчины возвращались с рыбалки, когда автомобиль начал уходить под воду. Все случилось недалеко от деревни Дубно. Мужчины успели вылезти из салона, но сильно намокли. Сейчас рыбаки ждут спасателей.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге запрещено выходить на лед до 15 апреля, иначе нарушителю грозит штраф. Спасатели неоднократно предупреждали об опасности и призывали думать о последствиях своих действий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое рыбаков шокировали жителей Красного Села рыбалкой на тонком льду.