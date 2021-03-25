Двое рыбаков шокировали жителей Красного Села рыбалкой на тонком льду

Несмотря плюсовые температуры, рыбаки продолжают выходить на лед. Очевидцы сфотографировали двух мужчин, окруженных лужами на льду.

Об этом стало известно в четверг, 25 марта. Кадры появились в сообществе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях к записи некоторые из пользователи поддержали отчаянных любителей рыбной ловли, заявляя о том, что лишенные этой страсти просто не могут их понять. Нашлись и те, что напомнил о запрете выхода на лед.

«Рыбалка — это болезнь, кто не рыбак, не поймет». «Хотят ловить рыбу, пусть ловят, а вот если провалится — я лично мимо пройду».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что более 40 петербуржцев оштрафовали за выход на лед за сутки.