Двое рыбаков шокировали жителей Красного Села рыбалкой на тонком льду

Двое рыбаков шокировали жителей Красного Села рыбалкой на тонком льду
Плюсовая температура не смутила рыбаков. Фото: скриншот "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село"

Несмотря плюсовые температуры, рыбаки продолжают выходить на лед. Очевидцы сфотографировали двух мужчин, окруженных лужами на льду.

Об этом стало известно в четверг, 25 марта. Кадры появились в сообществе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» социальной сети «ВКонтакте».

Плюсовая температура не смутила рыбаков. Фото: скриншот «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»

В комментариях к записи некоторые из пользователи поддержали отчаянных любителей рыбной ловли, заявляя о том, что лишенные этой страсти просто не могут их понять. Нашлись и те, что напомнил о запрете выхода на лед.

«Рыбалка — это болезнь, кто не рыбак, не поймет».

«Хотят ловить рыбу, пусть ловят, а вот если провалится — я лично мимо пройду».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что более 40 петербуржцев оштрафовали за выход на лед за сутки.

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