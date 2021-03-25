Более 40 петербуржцев оштрафовали за выход на лед за сутки

Штраф за выход на лед составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Штраф за выход на лед составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербуржцы продолжают игнорировать запрет выхода на лед. Только за среду, 24 марта, спасатели убрали с покрытия рек больше 40 человек.

Так, в числе нарушителей были как рыбаки, так и любители экстремальных прогулок. Спасатели доставили их на суднах с воздушной подушкой к берегу.

По данным пресс-службы регионального Главном управлении МЧС, выход на лед в Петербурге запрещен до 15 апреля. Нарушителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что за два месяца 2021 года в Ленинградской области сотрудники транспортной полиции составили 7 административных протоколов в отношении граждан, нарушивших запрет выхода или выезда на лед.