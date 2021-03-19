В Ленобласти с начала года выписали 7 штрафов за выезд на лед

Мужчина не захотел идти по льду к месту рыбалки из-за большого расстояния и решил добраться туда прямо на авто. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Мужчина не захотел идти по льду к месту рыбалки из-за большого расстояния и решил добраться туда прямо на авто. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

За два месяца 2021 года в Ленинградской области сотрудники транспортной полиции составили 7 административных протоколов в отношении граждан, нарушивших запрет выхода или выезда на лед.

К примеру, недавно в ходе профилактического рейда полицейские в порту Выборга задержали 42-летнего нарушителя, жителя поселка Селезнёва. Он решил отправиться на рыбалку и для этого выехал на своем автомобиле на лед Финского залива в районе поселка Подбровье. При этом мужчина был уведомлен о запрете, но не захотел идти пешком из-за большого расстояния.

Водителю грозит привлечение к административной ответственности и штраф до пяти тысяч рублей, а стражи порядка тем временем напоминают о необходимости соблюдать правила личной безопасности. В первую очередь, запрет выхода на лед направлен на сохранение жизни и здоровья граждан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водителя «ГАЗели», повредившего остановки на Благодатной улице, заставили возместить материальный ущерб.