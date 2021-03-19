Водитель «ГАЗели» заплатил штраф за поврежденные остановки на Благодатной

Водитель &#171;ГАЗели&#187; заплатил штраф за поврежденные остановки на Благодатной
Водитель "ГАЗели" задел остановки. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Московском районе Петербурга водитель «ГАЗели» повредил две остановки общественного транспорта. Мужчина привлечен к ответственности.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 18 марта, около 19 часов у дома №71 по Благодатной улице. По данным следствия, 29-летний мужчина за рулем «ГАЗели», двигаясь в сторону Витебского проспекта, по неизвестным причинам задел остановки.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, о случившемся невнимательному водителю рассказал другой участник дорожного движения. После виновник вернулся на место происшествия и вызвал правоохранителей.

В отношении водителя «Газели» составлен административный протокол. Мужчине назначили штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы показали поврежденные остановки на Благодатной улице.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти дтп новости СПб


 

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