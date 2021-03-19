Автомобиль снес остановку на Благодатной и уехал

Автомобиль снес остановку на Благодатной и уехал
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Благодатной улице в Петербурге прохожие заметили повалившуюся остановку. По предварительным данным, на месту произошло ДТП.

Дорожный инцидент случился сегодня, 19 марта, у дома 71. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Кто-то снес остановку «Витебский проспект», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортное средство повредило остановочный павильон. Конструкция оказалась полностью разбита и искорежена.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на проспекте Славы с участием маршрутки и автомобиля доставки. На участке собралась крупная пробка.

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