Автомобиль снес остановку на Благодатной и уехал

На Благодатной улице в Петербурге прохожие заметили повалившуюся остановку. По предварительным данным, на месту произошло ДТП.
Дорожный инцидент случился сегодня, 19 марта, у дома 71. Фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Кто-то снес остановку «Витебский проспект», — написал автор записи.
На кадрах видно, что транспортное средство повредило остановочный павильон. Конструкция оказалась полностью разбита и искорежена.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на проспекте Славы с участием маршрутки и автомобиля доставки. На участке собралась крупная пробка.